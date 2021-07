Sanità: Letta, inconcepibile in Lombardia non ci si chieda cosa è andato storto l'anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È inconcepibile che in Lombardia non ci si ponga il problema di capire perché l'anno scorso la sanità lombarda ha fatto 'crac' nel modo in cui tutti abbiamo purtroppo visto”. Lo ha detto il segretrio del Partito democratico, enrico Letta, intervenendo in video collegamento a un evento sulla sanità lombarda organ izzato dal partito democratico regionale. “Siamo in una situazione in cui stiamo uscendo dall'emergenza, non è ancora finita, noi tutti sosteniamo la prudenza del governo, del presidente Draghi e del ministro Speranza – ha proseguito Letta - ma sosteniamo che ora bisogna cominciare una riflessione su perché molte cose sono andate storte perché molte delle cose che sono andate storte sono avvenute in Lombardia, regione che doveva essere l'eccellenza del nostro Paese”.(Rem)