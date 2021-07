Carrà: Marin (CI), ha unito l'Italia da Trieste in giù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ballerina, cantante, attrice, conduttrice e autrice. Con la morte di Raffaella Carrà tutti noi restiamo orfani di un'artista nazionalpopolare che ha unito l'Italia da Trieste in giù, come diceva una sua famosissima canzone". Lo dichiara Marco Marin, presidente di Coraggio Italia a Montecitorio, ricordando la showgirl a nome di tutto il gruppo parlamentare. "La Carrà - aggiunge in una nota - è stata una grande artista, che ha fatto la storia della televisione, che ha saputo stare vicina e dare serenità agli italiani garbo e professionalità e che mancherà al mondo dello spettacolo e a tutti noi". (Com)