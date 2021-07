Lavoro: Laforgia (Leu), sosteniamo lavoratori Gianetti Ruote, no licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, rileva che "la fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha annunciato la chiusura dello stabilimento aprendo una procedura di licenziamento collettivo per 152 persone, comunicandolo ai lavoratori con una mail. A qualche giorno dall'accordo sottoscritto tra governo e parti sociali sui licenziamenti e gli ammortizzatori sociali - continua il parlamentare in una nota -, l'azienda associata a Confindustria ha deciso di andare comunque avanti e chiudere lo stabilimento. La Gianetti Ruote appartiene ad un fondo d'investimento straniero che ha anteposto i margini di profitto alla vita delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda. I sindacati hanno convocato assemblea permanente e noi ci mobiliteremo subito per sostenerli e tutelare i posti di lavoro". (Com)