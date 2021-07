Riforme: Tajani, prossime settimane mobilitazione FI per giustizia, fisco e burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime saranno settimane di "mobilitazione per Forza Italia in tutto il territorio nazionale per raccogliere le firme a favore dei sei referendum per la riforma della giustizia: un modo per spingere il governo a fare in fretta e a cambiare regole obsolete, che non permettono al nostro sistema di essere veramente competitivo e lo rendono troppo spesso ingiusto". Lo afferma in una nota Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "Ci batteremo in questi mesi - spiega - anche per la riforma del fisco: senza ridurre la pressione fiscale sarà impossibile far ripartire la nostra economia dopo la crisi provocata dal Coronavirus e sarà difficile creare nuovi posti di lavoro. Allo stesso tempo, continueremo a lavorare perché ci sia un'efficace riforma della burocrazia, già in queste settimane il ministro Brunetta è andato in questa direzione, dando un segnale di cambiamento".(Com)