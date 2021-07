Covid: Mattarella, Covid ha evidenziato fragilità Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus "ha reso ancora più evidente la fragilità dei singoli Paesi, anche di quelli europei, stretti fra esigenze di difesa sanitaria delle proprie popolazioni, salvaguardia dell'economia e mantenimento di quella socialità indispensabile in molti settori, primo fra tutti quello dell'istruzione che così tanto ha sofferto in questo periodo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il discorso all'Università La Sorbona a Parigi. "In un contesto così difficile, segnato in maniera indelebile da una scia di lutti che ancora pesano sulle nostre comunità, la solidarietà fra Paesi e istituzioni europee ha rappresentato un punto di riferimento e di guida che ci ha consentito di tracciare insieme una via di uscita dalla crisi", ha aggiunto Mattarella (Frp)