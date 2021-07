Russia: Coldiretti, non solo champagne, è boom made in Italy tarocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo champagne, in Russia è boom di prodotti alimentari made in Italy taroccati per effetto dell’embargo che ha colpito dall’agosto 2014 una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia. E' quanto afferma in una nota la Coldiretti nel sottolineare che il progetto di legge russo che riserva ai soli spumanti locali l'etichetta "champagne" è la punta dell’iceberg del percorso autarchico dal punto di vista alimentare avviato dal paese di Putin. (segue) (Com)