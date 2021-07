Russia: Coldiretti, non solo champagne, è boom made in Italy tarocco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’embargo fortunatamente non riguarda le bevande con l’Italia che ha messo a segno in Russia un aumento record del 37 per cento nelle esportazioni di bottiglie di spumante italiano nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat. Lo scorso anno - sottolinea la Coldiretti - sono state stappate 25 milioni le bottiglie di spumante nel Paese di Putin dove particolarmente apprezzati sono il Prosecco e l’Asti. Con la Russia che si classifica al quarto posto tra i principali consumatori delle bollicine italiane, dopo Germania, Stati Uniti e Regno Unito, potrebbe essere proprio l’Italia - conclude la Coldiretti - ad avvantaggiarsi della guerra dello champagne tra Russia e Francia che potrebbe avvantaggiare proprio il made in Italy. (Com)