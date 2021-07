Infrastrutture: Pettorino nominato commissario straordinario Autorità sistema portuale Mare Adriatico Centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Giovannini per la nomina del commissario è caduta su una personalità di elevato profilo istituzionale e notevole esperienza professionale, che ha guidato in questi anni con equilibrio e professionalità, riconosciuta anche a livello internazionale, la prestigiosa Istituzione militare della Guardia Costiera punto di riferimento per il Paese e per le donne e gli uomini che per lavoro, per necessità o per diletto navigano nei nostri mari. Giovanni Pettorino, che guiderà l'Autorità per il periodo strettamente necessario per la ricostituzione degli organi ordinari, è attualmente comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e terminerà il suo mandato il 24 luglio 2021. Nella sua carriera professionale ha rivestito, tra gli altri, gli incarichi di comandante del porto di La Spezia, comandante del porto di Ancona e comandante del porto di Genova. Dal novembre 2015 al dicembre 2016 ha assunto l'incarico di commissario straordinario dell'Autorità portuale di Genova. (Com)