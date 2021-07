Aerospazio: il braccio robotico europeo costruito da Airbus è pronto per lo spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ingegneri spaziali di Airbus hanno installato il braccio robotico europeo (Era) dell'Esa sul modulo russo Multipurpose Laboratory Module (Mlm) ed è ora pronto per il suo volo verso la Stazione spaziale internazionale (Iss). Insieme a questo modulo, noto come 'Nauka', Era e le sue due stazioni di controllo saranno lanciati dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, su un razzo Proton. Lo riferisce un comunicato stampa. Dopo un viaggio di una settimana, il braccio robotico europeo arriverà alla Iss, dove servirà il segmento russo della stazione spaziale. Con una lunghezza totale di 11,3 metri, il braccio robotico intelligente, simmetrico e a due mani, può "camminare" all'esterno della Iss, passando da una base fissa all'altra. I sette giunti robusti e precisi di Era, gli arti leggeri e il computer di controllo al centro del braccio danno al braccio robotico la sua versatilità. Gli astronauti e i cosmonauti possono controllare il braccio robotico europeo in tempo reale o pre-programmarlo dall'interno o dall'esterno della Iss, per fargli spostare carichi utili, ispezionare la stazione spaziale con le sue telecamere a infrarossi e per sostenere le operazioni all'esterno della Iss. Dalla sua estremità, il robot fornisce alimentazione, un database, una linea video e una macchina a trasmissione rotante. (segue) (Com)