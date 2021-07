Aerospazio: il braccio robotico europeo costruito da Airbus è pronto per lo spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collegando uno strumento all'estremità, Era può essere equipaggiato per uno dei tanti compiti che può eseguire automaticamente o semi-automaticamente. Era ha una costruzione leggera, ma grazie alle condizioni di gravità zero nello spazio, può spostare masse molto grandi: da 3.000 chilogrammi di routine fino a 8.000 chilogrammi in modalità lenta. Il braccio robotico opera con una precisione di 5 millimetri. Era è stato sviluppato per l'Agenzia spaziale europea (Esa) da un consorzio europeo, guidato da Airbus Defence and Space nei Paesi Bassi. Airbus ha progettato il braccio e le sue funzioni software, ha gestito lo sviluppo dei sottosistemi in tutta Europa e ha integrato e testato il sistema. Negli ultimi mesi Airbus ha integrato Era sul Mlm, insieme all'Esa e al partner russo Rsc/Energia. "Il tanto atteso lancio del braccio robotico europeo verso la Stazione Spaziale Internazionale segna un enorme contributo dei Paesi Bassi al continuo funzionamento della ISS, che è stato reso possibile dal costante sostegno dell'Ufficio Spaziale Olandese e del Ministero degli Affari Economici e della Politica Climatica", ha detto Rob Postma, Chief Executive Officer di Airbus Defence and Space Netherlands. "Inoltre, celebra lo sforzo, l'impegno e la determinazione dei molti professionisti dello spazio coinvolti nel corso degli anni". (Com)