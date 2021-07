Kosovo: partito Pdk, ministra Esteri Gervalla non si è congratulata con Usa per festa indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), principale schieramento dell'opposizione kosovara, è tornato a criticare la ministra degli Esteri Donika Gervalla. Il deputato del Pdk Betim Gjoshi ha denunciato che la ministra degli Esteri non si è congratulata con gli Stati Uniti ieri in occasione della Festa dell'indipendenza. Secondo Gjoshi, la ministra Gervalla mette in imbarazzo il Kosovo "quando parla, ma anche quando rimane in silenzio". "E' successo per la prima volta nella storia della Repubblica del Kosovo e attraversa i confini dello scandalo diplomatico. La ministra degli Esteri Donika Gervalla, nel governo guidato da Albin Kurti, non si è congratulata con gli Stati Uniti d'America nel giorno dell'indipendenza il 4 luglio", ha affermato Gjoshi secondo cui Gervalla non pensa ai rapporti con un "alleato strategico" come Washington. (Alt)