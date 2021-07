Russia-Tagikistan: colloquio fra presidenti Putin e Rahmon, focus su crisi al confine con Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo tagiko Emomali Rahmon hanno avuto oggi una discussione telefonica. Lo riferisce il Cremlino, specificando che tema della conversazione sia stata la difficile situazione al confine tagiko-afghano. "Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon. La difficile situazione al confine tagiko-afghano, causata dall'escalation dello scontro armato in Afghanistan, anche nella zona di confine, è stata discussa in dettaglio", ha reso noto il Cremlino. Putin ha riaffermato la sua disponibilità a sostenere Rahmon, sia a livello bilaterale che all'interno dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), alla luce dell'escalation in Afghanistan. Inoltre, i leader hanno espresso una disposizione reciproca per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali di partenariato strategico e alleanza. Si è convenuto di proseguire i contatti a vari livelli. (Rum)