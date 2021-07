Scuola: Gilda, a 15 mesi da inizio pandemia sicurezza ancora lontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre sostenuto, e continuiamo a sostenere, che l'unica vera scuola sia quella in presenza e che la Dad altro non sia che un surrogato a cui ricorrere in situazioni di emergenza. Ma dopo 15 mesi dall'inizio della pandemia, purtroppo dobbiamo prendere atto che le condizioni di sicurezza non sono mutate". Lo afferma in una nota, in merito alla questione del rientro in classe a settembre, Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. "La formazione delle classi e degli organici del personale docente segue sempre gli stessi criteri, il che determinerà anche per il prossimo anno scolastico il sovraffollamento delle aule. Il tema del trasporto pubblico resta un nodo intricato che ancora non si riesce a sciogliere, soprattutto nelle grandi città. E anche sul fronte dell'edilizia scolastica siamo fermi alle idee. Considerato lo scenario e i casi di variante Delta in aumento in particolar modo nella popolazione scolastica, che praticamente corrisponde a quella fascia di età non vaccinata, purtroppo il ritorno alla Dad non è un'ipotesi così peregrina". (segue) (Com)