Scuola: Gilda, a 15 mesi da inizio pandemia sicurezza ancora lontana (2)

- "Tifiamo sinceramente per l'ottimismo del generale Figliuolo sul raggiungimento dell'immunità di gregge a settembre - prosegue Di Meglio - ma se ciò non dovesse accadere, ci troveremmo nuovamente di fronte ad una situazione molto difficile. Basti pensare che le assunzioni in ruolo sicuramente non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di insegnanti e che attualmente si può contare soltanto su qualche vecchia graduatoria di merito ancora aperta, su qualche graduatoria a esaurimento per la quale si sta raschiando il fondo del barile, sul concorso straordinario, i cui magri esiti sono noti a tutti, e su quello Stem. Il Governo e i suoi autorevoli esponenti - conclude il coordinatore nazionale della Gilda - farebbero bene a non sbandierare la priorità della scuola per il Paese se poi alle buone intenzioni non seguono azioni concrete". (Com)