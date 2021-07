Libano-Qatar: ministro Esteri qatariota domani a Beirut in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammad bin Abderrahmane al Thani, è atteso domani nella capitale del Libano Beirut per una visita ufficiale. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Oriente le Jour”. Tra i dossier che verranno affrontati durante la visita del ministro degli Esteri del Qatar la formazione del governo libanese bloccata da ben undici mesi. Durante la sua permanenza in Libano, Al Thani incontrerà il presidente Michel Aoun, il premier designato Saad Hariri, il presidente del parlamento Nabih Berri e il capo di Stato maggiore, Joseph Aoun. Al momento non è previsto alcun incontro con il primo ministro uscente Hassane Diab. (segue) (Res)