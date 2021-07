Libano-Qatar: ministro Esteri qatariota domani a Beirut in visita ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è senza governo da undici mesi dalle dimissioni del governo di Hassane Diab, a seguito della devastante esplosione in un silos contente 150 tonnellate di nitrato di ammonio, che ha quasi completamente distrutto il porto di Beirut e interi quartieri della città, con un bilancio di 207 morti e 7.500 feriti. Da allora, il premier designato Hariri e il presidente Aoun stanno conducendo trattative per la formazione di un governo, continuamente ostacolate dalle profonde divisioni politiche. Lo stallo istituzionale sta portando il Paese verso il collasso con un progressivo impoverimento della popolazione e dalla sempre più grave mancanza di materie e beni di prima necessità: benzina, elettricità, medicinali. Lo scorso aprile, il premier uscente Diab si è recato in visita in Qatar, invitando l’emiro Tamim bin Hamad al Thani a fornire aiuto al Paese. Il governo del Qatar aveva già annunciato a febbraio di essere pronto a contribuire a rilanciare l'economia libanese, ma solo se la sua classe politica si fosse accordata su un nuovo governo. (Res)