Difesa: Spagna, Dominguez (Navantia), futuro del settore digitale e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navantia, impresa statale spagnola dell'Industria della Difesa, deve guardare al futuro "digitale e sostenibile" costruendo le navi in modo diverso e con "maggior valore aggiunto". Lo ha affermato il presidente della società, Ricardo Domínguez, chiarendo che la differenziazione è la "chiave" per consentire al settore di lasciarsi alle spalle l'attuale crisi causata dal coronavirus. In questo senso, Navantia ha pianificato un investimento di circa 30 milioni di euro per ottimizzare la produttività nella costruzione di blocchi navali. L'avvio della linea di pannelli piatti sarà uno dei maggiori investimenti effettuati nel cantiere di San Fernando (Cadice) e permetterà a Navantia, insieme ad altre iniziative intraprese in tutti i suoi centri, di posizionarsi all'avanguardia nella costruzione navale. Ricardo Domínguez ha anche annunciato l'intenzione di Navantia di creare nuovi centri di eccellenza. Nella sola Cadice, il settore genera 11.632 posti di lavoro, il 2,7 per cento del totale della provincia), e rappresenta il 2,4 per cento del Pil locale.(Spm)