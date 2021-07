Covid: 58 nuovi casi di contagio e 162 guariti in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 387.106 casi di positività, 58 in più rispetto a ieri, su un totale di 6.195 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9 per cento, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 162 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 371.353. Non si registra alcun decesso".(Ren)