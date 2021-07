Monza: fine settimana di controlli della polizia locale contro il degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Weekend di controlli del Not (Nucleo operativo territoriale) tra venerdì e sabato notte. Lo comunica l'assessore alla Sicurezza Federico Arena che spiega come "ancora una volta le donne e gli uomini del comando di via Marsala sono in prima linea: lo dimostrano le centinaia di ore di servizi straordinari non solo contro il degrado urbano, ma anche per operazioni di rilievo sotto il profilo della sicurezza cittadina". Venerdì sera alle ore 19 tre pattuglie del "Not lince", tra cui un'autocivetta con personale in borghese, hanno iniziato una notte di controlli per prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano. Grande attenzione è stata dedicata alle aree verdi. Gli agenti hanno monitorato – senza accertare nessuna situazione critica - i giardini pubblici di via Buonarroti, di via Pier della Francesca, di via Rota/Grassi, di via Visconti, di via Po, di via Tirso e quelli di via Arosio, davanti alla stazione ferroviaria. Alle 21.30 il "Not" è intervenuto in corso Milano, dove la centrale operativa aveva segnalato la presenza di alcuni individui che stavano consumando bevande alcoliche sedute sul muretto di fronte ai giardini vicino alla Stazione. All'arrivo degli agenti, però, le persone segnalate si sono date alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno continuato a tenere sotto controllo la zona per prevenire altre situazioni di degrado. Focus sulle zone della movida. Gli agenti hanno posto grande attenzione all'area della movida: via De Gradi, via Bergamo e piazza San Paolo dove hanno verificato il rispetto delle norme di decoro, in particolare il consumo di bevande in vetro fuori dai locali. (segue) (Com)