Monza: fine settimana di controlli della polizia locale contro il degrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti, nella notte, sono intervenuti in viale Campania, viale Lombardia, via Ticino e via Taccona dove erano presente alcune prostitute che, alla vista dei mezzi di servizio con i lampeggianti blu in funzione, sono scappate. Gli agenti in borghese a bordo dell'autocivetta hanno sanzionato, ai sensi dell'art. 9 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, due automobilisti che si erano fermati per contrattare prestazioni sessuali con prostitute in viale Lombardia, creando intralcio alla circolazione e pericolo. "Siamo intervenuti ancora una volta a San Fruttuoso su richiesta dei residenti perché è inaccettabile che i cittadini, spesso anche bambini e ragazzini, debbano subire la continua passerella di signorine poco vestite, spiga l'Assessore. L'inasprimento dei controlli – come abbiamo fatto dall'inizio del nostro mandato – può contribuire a una riduzione drastica della prostituzione in strada. Ovviamente però i controlli vanno fatti frequentemente, altrimenti tutto ritorna come era prima. Ed è quello che stiamo facendo". Per scoraggiare il ritorno delle prostitute e per contrastare la guida in stato di ebbrezza, gli agenti hanno effettuato dei posti di controllo in via Ticino e in via Taccona. Sono stati sottoposti ad alcoltest 23 automobilisti, tutti risultati negativi. Federico Arena conclude ringraziando gli agenti per il lavoro portato avanti ogni giorno "per garantire la sicurezza dei luoghi della città e lotta al degrado". In questo quadro, ricorda, in questi tre anni abbondanti sono state intensificate "diverse azioni per prevenire e punire i comportamenti di chi non ha rispetto per la cosa pubblica e per le regole del vivere civile". Il tema della sicurezza urbana e della lotta all'illegalità merita un impegno costante e «noi non intendiamo mai abbassare la guardia", conclude. (Com)