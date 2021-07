Lombardia: M5S, reddito cittadinanza regionale con tagli a costi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge per istituire il reddito di cittadinanza regionale con risorse garantite dal taglio degli stipendi dei rappresentanti politici della Giunta e del Consiglio Regionale. A depositarla in Regione Lombardia il consigliere regionale del M5S Lombardia Luigi Piccirillo che spiega: "il progetto di legge è finalizzato a potenziare il valido strumento nazionale, che non è legato al differente costo della vita regionale, con l'obiettivo di aggredire la piaga della povertà diffusa, e delle sue conseguenze sociali, valorizzando l'intervento nazionale nelle differenti realtà regionali. La misura che propongo si presenta come integrativa al reddito di cittadinanza, a compensazione del maggiore costo della vita rilevato da Istat per la Regione Lombardia. Va infatti realizzata una condizione di pari trattamento per tutti i cittadini e va risolta la distorsione per la quale chi si trova sotto la soglia di povertà in Lombardia, ha comunque entrate troppo alte per accedere al reddito di cittadinanza". (segue) (Com)