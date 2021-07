Lombardia: M5S, reddito cittadinanza regionale con tagli a costi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge - spiega l'esponente pentastellato - si autofinanzia grazie ai risparmi di spesa corrente determinati dalla riduzione delle indennità dei rappresentanti politici della Giunta e del Consiglio regionale. L'importo complessivo del taglio è stato quantificato in circa 7,5 milioni di euro. Possiamo tagliare un privilegio, lo stipendio esagerato dei politici, dei membri della giunta e del presidente della Lombardia per garantire risorse alle famiglie più fragili. È nel mio intento una proposta 'Robin Hood', togliere ai ricchi per dare ai poveri. L'idea è quella di lavorare anche in ambito locale per rafforzare una misura straordinaria, che ha fatto e sta facendo la differenza in Italia nel sostegno di migliaia di famiglie. Mi auguro che anche il centrodestra lombardo voglia essere sensibile alla lotta alle povertà che con la pandemia sono purtroppo cresciute. Certo serve spirito di sacrificio, lo stesso che i politici non hanno mai avuto quando si parla di ridurre il loro stipendio". (Com)