Enti locali: Salvini, bene due leghisti sul podio del gradimento

- Telefonate e messaggi di Matteo Salvini ai governatori della Lega e del centrodestra, dopo la classifica sul loro gradimento pubblicata dal "Sole 24 ore" di oggi. Due leghisti sono sul podio: si tratta di Luca Zaia e di Massimiliano Fedriga (rispettivamente primo e terzo). "Luca e Massimiliano confermano le grandi capacità amministrative della Lega", commenta in una nota Salvini che ha contattato, tra gli altri, Cirio e Fontana: "Bene Alberto in Piemonte e Attilio in Lombardia dove il consenso cresce nonostante il fango e la campagna mediatica diffamante condotta durante la pandemia. E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di governo, per accompagnare la crescita di Comuni e Regioni che più di altri hanno sofferto i danni del Covid". Al leader della Lega resta un cruccio: "Spiace vedere le grandi città d’Italia come Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo in fondo alla classifica. Mal gestite e bistrattate. È ora di cambiare". (Com)