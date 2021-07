Agroalimentare: Assalzoo, nel 2020 mangimistica essenziale per affrontare crisi pandemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la gravità della situazione, per la mangimistica italiana il 2020 è stato un anno positivo. Il comparto ha retto bene di fronte alle sfide inedite poste dalla pandemia e ha saputo, ancora una volta, dimostrare il suo ruolo essenziale in una filiera che riesce a dimostrarsi davvero efficiente, in particolare, quando realizza una vera integrazione. Lo sottolinea un comunicato stampa di Assalzoo, Associazione nazionale tra i Produttori di alimenti zootecnici. Il presidente di Assalzoo, Marcello Veronesi, ha aperto l’assemblea annuale del 5 luglio illustrando i principali risultati dell’industria mangimistica dello scorso anno. “I dati degli indicatori economici – ha sottolineato – sono rassicuranti. Il nostro settore ha aumentato la produzione più della media europea, il suo fatturato ha tenuto e ha incrementato gli occupati. Ma soprattutto non ha fatto mai mancare le forniture agli allevatori nonostante le molteplici difficoltà generate da una crisi senza precedenti”. Nel 2020 la pandemia si è abbattuta su tutto il sistema produttivo. A fronte dell’essenzialità dei suoi servizi, la filiera agro-zootecnica-alimentare ha potuto continuare a operare nonostante i problemi causati dalle severe restrizioni dovute alla diffusione del contagio. Basti ricordare nelle prime settimane di emergenza nazionale le difficoltà legate agli approvvigionamenti, aggravate da problemi nella logistica e nei trasporti. (segue) (Com)