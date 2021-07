Agroalimentare: Assalzoo, nel 2020 mangimistica essenziale per affrontare crisi pandemica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A peggiorare la situazione la scelta di misure sempre più restrittive, a cominciare dalla chiusura del canale Horeca e dalle limitazioni agli spostamenti che hanno abbattuto i flussi turistici, sottolinea la nota. All’interno della filiera agroalimentare la zootecnia ha pagato dunque un prezzo altissimo, soprattutto alcuni comparti come la suinicoltura e l’acquacoltura. È in questo scenario che la mangimistica ha saputo interpretare al meglio il suo ruolo con gli stabilimenti che hanno lavorato a pieno ritmo: “I produttori sono stati costretti a mantenere i loro animali negli allevamenti rendendo necessaria una maggiore fornitura di mangimi. Il nostro comparto – ha ricordato Veronesi – ha soddisfatto tutte le loro richieste distribuendo, come sempre, un prodotto sicuro, sano e di qualità su tutto il territorio nazionale”. La crisi si è consumata su scala globale ed è stata aggravata da altre problematicità, che si stanno protraendo ancora adesso: “L’aumento delle quotazioni delle materie prime utilizzate per la produzione di alimenti per animali, dai cereali alle proteine vegetali, iniziato lo scorso anno, è un fattore di instabilità del mercato con il quale dovremo fare i conti anche nei prossimi mesi”, ha ricordato il presidente di Assalzoo. (segue) (Com)