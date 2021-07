Agroalimentare: Assalzoo, nel 2020 mangimistica essenziale per affrontare crisi pandemica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Inizialmente la mangimistica aveva svolto un ruolo di compensazione di questi aumenti ma ora le condizioni sono diventate più gravose per il nostro comparto come per tutta la filiera agro-zootecnica. All’aumento del fatturato non corrispondono infatti maggiori ricavi a causa della compressione della marginalità per non gravare eccessivamente su un allevamento già in difficoltà”, ha sottolineato Veronesi. “Occorre ora uno sforzo comune di tutta la filiera, affinché tutti gli operatori coinvolti si impegnino per una più equa distribuzione del valore, senza lasciare indietro nessuno, garantendo la produzione delle carni italiane. Dobbiamo dimostrare spirito di unità non solo per superare le difficoltà causate da questa pandemia ma perché siamo chiamati a confrontarci con le nuove sfide per una zootecnia più sostenibile e compatibile con la tutela dell’ambiente, senza tralasciare la necessità di continuare ad assicurare una produzione di qualità, italiana, sicura e in quantità sufficiente al fabbisogno alimentare dei nostri consumatori”, ha concluso. (Com)