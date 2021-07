Carrà: Sergio Iapino, Raffaella ci ha lasciati, suo talento risplenderà per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Sono queste le parole dell'ex compagno della soubrette, Sergio Iapino, che dà il triste annuncio della scomparsa di Raffaella Carrà, unendosi al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. L'artista si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia. La Carrà si è imposta ai vertici dello star system mondiale, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. Raffaella non aveva avuto figli ma di figli, ma come lei stessa affermava "ne aveva a migliaia", tra, ad esempio, i 150 mila fatti adottare a distanza grazie ad "Amore", il programma che più di tutti aveva amato. Le esequie saranno definite a breve. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri. (Com)