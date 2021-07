Napoli: Capone (Ugl), nuova sede per allargare rete protezione lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso di presenziare all'inaugurazione della nuova sede del sindacato Ugl 'Vincenzo Femiano' a Napoli e ringrazio le autorità civili e religiose per la loro vicinanza. Nell'attuale fase di crisi occupazionale che sta attraversando il Paese e la Regione Campania, occorre agire con rinnovato impegno per recepire le istanze dei lavoratori ed essere al loro fianco a livello territoriale. L'apertura della nuova sede a Napoli è un segno tangibile della volontà di allargare la rete di protezione a garanzia dei diritti sociali dei cittadini". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione dell'inaugurazione della sede dell'Ugl a Napoli, in Via Arenaccia 29.(Ren)