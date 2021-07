Milano 2021: Goggi (SdM), su Sindaco da Sala logica da "grande timoniere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Sala nascondono una concezione della democrazia che sconfessa la democrazia stessa. Dire che conta solo il sindaco, che decide solo lui, dire che il sindaco ascolta, ma poi decide lui, risponde a una logica da 'grande timoniere', ma soprattutto non corrisponde al nostro ordinamento democratico. Se il sindaco non ha una Giunta che decide con lui, ma soprattutto se non ha una maggioranza in Consiglio e non ha una maggioranza che lo sostiene, va a casa. Spero che questo lo sappia”. Lo afferma in una nota Giorgio Goggi, candidato dei Socialisti di Milano e di Milano Liberale, commentando le affermazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista rilasciata a Radio Popolare. “Nonostante le degenerazioni che abbiamo conosciuto in questi anni – prosegue Goggi - non c'è ancora un ordinamento che consenta l'uomo solo al comando. Nonostante tutto i sindaci eletti direttamente dal popolo non possono ancora fare tutto ciò che passa per la testa”. “Questo è il motivo per cui i socialisti, che rappresentano la vera sinistra democratica e liberale, non criticano il centrosinistra come area politica e culturale, ma il vertice che si è dato”, conclude Goggi. (Com)