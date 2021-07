Albania: Osce, corso per imprese su protezione di coloro che denunciano irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza dell'Osce in Albania ha condotto, dal 24 giugno al 2 luglio, un corso di addestramento online per le imprese sulla protezione di coloro che denunciano le irregolarità. Secondo quanto riferisce una nota stampa, il corso ha evidenziato che la pratica di denunciare le irregolarità è un meccanismo rilevante nel mantenimento dell'integrità e nel controllo della corruzione. Sono state circa 150 le aziende - operanti in differenti settori, come quelli delle costruzioni e delle telecomunicazioni - ad essere coinvolte nel corso promosso dalla rappresentanza Osce in Albania.(Alt)