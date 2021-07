Speciale scuola: ministero Istruzione, concorso "STEM", al via le prove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il concorso per l'insegnamento delle discipline scientifiche "STEM" (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Gli scritti avranno luogo anche nei giorni 5, 6, 7 e 8 luglio. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Istruzione. La procedura apre il nuovo e atteso ciclo dei concorsi ordinari per docenti. Le modalità di svolgimento delle prove concorsuali sono state semplificate - continua la nota - per rendere più agili i concorsi in periodo pandemico. Una possibilità prevista dal decreto Sostegni e dal decreto legge 44 del 2021. Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche: sono le discipline coinvolte nelle prove "STEM". Una tornata concorsuale che accelera le assunzioni sulle materie scientifiche, anche in coerenza con le misure di rafforzamento per l'apprendimento di queste discipline contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quella "STEM" sarà una procedura rapida, con una prova scritta a risposta disciplinare multipla computer based, che comprende anche Inglese e Informatica, e una prova orale. Poi si procederà con la graduatoria. I posti messi a bando sono 6.129 - conclude la nota - suddivisi fra le varie discipline. Oltre 60.000 sono le candidate e i candidati iscritti alle prove. La quota maggiore di candidati concorre per Matematica e Scienze (classe di concorso A28 - scuole secondarie di I grado): sono oltre 39.000. (Com)