Speciale scuola: Yemen, Unicef, oltre due milioni di giovani non vanno a scuola a causa del conflitto

- Oltre due milioni di ragazze e ragazzi in età scolare in Yemen che non hanno accesso agli studi a causa della povertà, del conflitto e della mancanza di opportunità che compromettono la loro istruzione. Lo riferisce un nuovo rapporto lanciato oggi dall’Unicef, secondo cui a sei anni dall'inizio del devastante conflitto in Yemen, ancora in corso, l'istruzione dei bambini nel paese ne è diventata una delle maggiori vittime. Secondo l’Unicef, il numero è raddoppiato rispetto ai bambini che non frequentavano la scuola nel 2015, quando il conflitto è cominciato. Il rapporto, "Education Disrupted: Impact of the conflict on children's education in Yemen"/Istruzione interrotta: l'impatto del conflitto sull'istruzione dei bambini in Yemen", analizza i rischi e le sfide che i bambini affrontano quando non vanno a scuola, e le azioni urgenti necessarie a proteggerli. (Com)