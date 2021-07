Speciale scuola: D'Amato (Lazio), a settembre niente Dad, ci sarà immunità diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre nel Lazio la Dad non ci sarà. Riusciremo a vaccinare il 70-80 per cento degli studenti sopra i 12 anni. Ci sarà la protezione diffusa anti Covid, potremo garantire la didattica in presenza". A dirlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato in un'intervista al "Messaggero". "E' necessario continuare a essere prudenti e usare le mascherine nei luoghi pubblici al chiuso e in quelli all'aperto affollati. Anche se si è vaccinati -spiega l'assessore -. Abbiamo già vaccinato con Pfizer 40 mila ragazzi di quella fascia di età, stiamo facendo ora i richiami. C'è una straordinaria adesione. Dopo Ferragosto ripartiranno le somministrazioni, visto che il richiamo è a 21 giorni, faremo in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo dovuto fare slittare di una settimana gli appuntamenti con i più giovani per il rallentamento, rispetto al mese scorso, delle forniture delle dosi di Pfizer". In ogni caso, l'assessore D'Amato sottolinea che "ce la faremo a immunizzare il 70-80 per cento degli studenti prima dell'inizio delle scuole. E le famiglie hanno già dimostrato grande disponibilità, capiscono che si tratta di un'operazione importante per tornare alla normalità". (Rer)