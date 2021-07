Speciale scuola: Polonia, PiS, la mozione di sfiducia al ministro dell’Istruzione è assurda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine maggio il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che il governo vuole difendere la scuola dall'indottrinamento e dall'ideologizzazione che prova a compiere il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski. La Coalizione civica (Ko), di cui il primo cittadino della capitale è esponente, accusa il ministro di riformare l'istruzione nel senso di una limitazione della libertà della scuola e di perseguitare gli studenti non allineati. Czarnek replica che i cambiamenti che vuole sono necessari "a salvare le scuole polacche in tante grandi città come Varsavia dall'ideologizzazione di persone come Trzaskowski e dalla politicizzazione che abbiamo visto anche a quella patetica parata". Il riferimento del ministro è al Pride di Varsavia, svoltosi sabato 19 giugno e a cui il sindaco ha partecipato. Quella di quest'anno era la sua 20ma edizione ma è solamente la seconda ad aver ricevuto il patrocinio del sindaco di Varsavia. A proposito delle richieste dei manifestanti di usare una lingua più inclusiva nei confronti delle persone della comunità Lgbt, Czarnek ha replicato che "nella scuola polacca è d'obbligo la lingua polacca". "Nella lingua polacca – basta consultare un dizionario – la soddisfazione del desiderio sessuale in un modo che differisce dalla norma accettata e dalle norme in generale si chiama perversione e devianza. Sono parole della lingua polacca e tale lingua è in vigore in Polonia e continueremo a osservarla nelle scuole, non qualsivoglia lingua dell'inclusività o esclusività", ha detto il ministro. (Vap)