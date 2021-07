© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo più permetterci di non riprendere le lezioni in presenza. Lo ha detto Andrea Costa (NcI), sottosegretario alla Salute, a Radio Rai 1, intervenendo alla trasmissione "Che giorno è". "Anche tra i giovani dobbiamo incentivare la vaccinazione. Noi ci auguriamo che si arrivi all'immunità di gregge entro settembre, come previsto, senza dover istituire l'obbligo di vaccinazione", ha aggiunto. (Rin)