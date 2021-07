Speciale scuola: ospedale Bambino Gesù, seconda estate in pandemia, vaccini e bel tempo alleati migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda estate con la pandemia di Covid-19. Il bel tempo e i vaccini sono gli alleati migliori che consentiranno di tornare a una maggiore socialità, soprattutto per quanto riguarda bambini e ragazzi. È importante però non abbassare eccessivamente la guardia e continuare a seguire le precauzioni che sono diventate parte della vita comune nell'ultimo anno. Nel nuovo numero di 'A scuola di salute', il magazine digitale a cura dell'Istituto per la Salute, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, gli esperti del Bambino Gesù spiegano le regole per vivere un'estate in sicurezza. (Com)