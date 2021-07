Speciale scuola: Milano, Sala, per doposcuola chiediamo al governo di modificare le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema della mancata previsione del servizio del doposcuola per nidi e materne il prossimo anno scolastico dipende dalle regole anti-contagio imposte dal governo, a cui i sindaci delle grandi città hanno chiesto di rimettere mano. È quanto spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post su Facebook, replicando alle lamentele dei genitori per il mancato servizio. "Molti genitori mi scrivono per il doposcuola nei nidi e nelle materne. Ne stiamo discutendo con governo e sindacati. La difficoltà nasce da un aspetto specifico: visto che il servizio è richiesto da una famiglia su tre, nel pre-covid si creavano gruppi di post scuola unendo più classi. Ora, per il tema delle 'bolle' che non possono essere mescolate, questo non è più consentito", spiega Sala. "Con i sindaci delle altre città, attraverso Anci - prosegue il primo cittadino - stiamo chiedendo al governo di modificare queste regole, visto il miglioramento della situazione epidemiologica". "Se questo non dovesse succedere in tempo utile per l'inizio dell'anno educativo - assicura Sala - abbiamo già immaginato delle soluzioni nell'ambito delle competenze comunali e ci stiamo confrontando con i sindacati per rendere possibile l'attivazione del servizio". "Di semplice non c'è niente, ma l'impegno di chi lavora con me non manca mai", conclude il sindaco di Milano. (Rem)