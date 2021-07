Emilia Romagna: al via summer school su gestione rischio calamità naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alta formazione per la gestione e mitigazione del rischio delle costruzioni e del patrimonio culturale. Parte oggi, con una seconda edizione, la Summer School internazionale “After the Damages”, iniziativa promossa dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e attuata in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione". L'annuncio in una nota della Regione: "Una Summer school che fino al 20 luglio prossimo prevede attività didattica, tour virtuali e visite tematiche di casi studio selezionati. Non mancheranno attività di seminari (confronto con esperti, progettisti, funzionari di pubbliche amministrazioni), lavoro individuale e un workshop finale". E dunque: "Per questa seconda edizione sono stati selezionati 67 partecipanti, scelti tra le 104 candidature pervenute da 5 continenti, 16 nazioni e 60 città. I lavori della giornata sono stati aperti dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi. Un progetto di alta formazione, triennale, che è promosso dall’Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Modena, Agenzia per la Ricostruzione – Sisma 2012, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna". (Ren)