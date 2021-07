Pakistan-India: Islamabad accusa Nuova Delhi di essere dietro attentato a Lahore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere alla Sicurezza nazionale del Pakistan, Moeed Yusuf, ha accusato l’India di essere dietro l’attentato dello scorso 23 giugno a Lahore, nel quale sono rimaste uccise tre persone e altre 22 sono state ferite. “Oggi posso dirvi, con piena sicurezza e senza alcuna ambiguità, che questo attacco è direttamente connesso al terrorismo sostenuto dall’India contro il Pakistan, ha dichiarato Yusuf in conferenza stampa. “Abbiamo identificato i principali mandanti e gli esecutori dell’attacco terroristico, e non abbiamo assolutamente alcun dubbio o riserva nell’informarvi che dietro vi è un cittadino indiano che vive in India e che appartiene all’Ala di ricerca e analisi (Raw), l’agenzia d’intelligence indiana”, ha aggiunto il consigliere alla Sicurezza nazionale del governo pachistano. (segue) (Inn)