Bologna: Felicori, al via nuova stagione cameristica Musica Insieme

- "Dai grandi maestri ai giovani talenti, dalla musica per le scuole all’incontro con gli artisti on line, fino al trasporto pubblico gratuito per gli abbonati. Torna a Bologna la Stagione cameristica di Musica Insieme. La rassegna, alla 35a edizione, prenderà il via il 25 ottobre all’Auditorium Manzoni di Bologna, per I Concerti 2021/2022, con Les Paladins e Sandrine Piau". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna: "E’ previsto l’ascolto di grandi maestri come Vadim Repin, Viktoria Mullova, Grigory Sokolov, Katia e Marielle Labèque, Yefim Bronfman, Avi Avital, insieme a talenti straordinari al loro debutto a Bologna come Sergey e Lusine Khachatryan, il duo di Lucas e Arthur Jussen e il Signum Saxophone Quartet, ma anche tanti altri". L'assessore Mauro Felicori ha detto: “Siamo di fronte alla presentazione di un programma che è già segno, dopo le prove di resistenza che avete praticato con successo, della rinascita della cultura". (segue) (Ren)