Bologna: Felicori, al via nuova stagione cameristica Musica Insieme (2)

- Felicori ha proseguito: "Eugenio Riccomini sintetizzò felicemente cosa sia la cultura in un paese civile, descrivendola come qualcosa di cui possono fruire tutti, facilmente e in abbondanza, ‘come l’acqua che esce dal rubinetto di casa’. Questa è l’idea democratica di cultura che dalla sua nascita Musica Insieme ben rappresenta a Bologna, una proposta musicale di alta qualità, continua nel tempo, a prezzi onesti, con una attenzione veramente speciale per il pubblico, che viene rispettato, accudito, aiutato a capire sempre di più questa fantastica disciplina”. Infine ha concluso: “Musica Insieme, ha saputo utilizzare come pochi le nuove tecnologie per superare l’epidemia. Annoto con piacere che, ora che con gioia si torna in sala, l’associazione non dimentica la lezione e continua a pensare a come il digitale possa accompagnare lo spettacolo dal vivo. Un altro segno di quanto questa nostra realtà sia avanti, molto avanti. Auguro quindi buon lavoro e ogni successo”. (Ren)