Fisco: entrate tributarie, nei primi cinque mesi dell'anno gettito pari 169,6 miliardi (2)

Per quanto riguarda le imposte dirette, nei primi cinque mesi 2021 le imposte dirette ammontano a 90.772 milioni di euro, con un incremento di 6.674 milioni di euro (+7,9 per cento). Il gettito dell'Irpef si è attestato a 79.748 milioni di euro con una crescita di 5.207 milioni di euro (+7 per cento), riconducibile all'andamento delle ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+1.016 milioni di euro, +2,9 per cento) e delle ritenute lavoratori autonomi (+600 milioni di euro, +13,5 per cento). Hanno registrato un andamento positivo anche le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (+3.050 milioni di euro, + 9,1 per cento), il cui gettito ha beneficiato della proroga disposta dal decreto Ristori a favore dei sostituti d'imposta che, a decorrere dal mese di marzo 2021, hanno provveduto al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposti negli ultimi tre mesi del 2020. Tra le altre imposte dirette si segnala l'incremento dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+346 milioni di euro, +8,9 per cento) e delle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (+337 milioni di euro, +57,3 per cento). L'Ires evidenzia un gettito pari a 1.822 milioni di euro (+275 milioni di euro, +17,8 per cento).