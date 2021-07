Fisco: entrate tributarie, nei primi cinque mesi dell'anno gettito pari 169,6 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imposte indirette, invece, ammontano a 78.895 milioni di euro, in aumento di 13.262 milioni di euro (+20,2 per cento), per effetto prevalentemente del gettito Iva (+10.709 milioni di euro, +26,6 per cento) e, in particolare, dell'Iva sugli scambi interni (+9.583 milioni di euro, +26,6 per cento). Anche la componente relativa alle importazioni ha segnato un incremento di gettito del 26 per cento (+1.126 milioni di euro). Tra le altre imposte indirette, ha registrato un andamento negativo l'imposta sulle assicurazioni (-73 milioni di euro, -16 per cento), mentre hanno evidenziato un incremento di gettito l'imposta di bollo (+21 milioni di euro, +0,7 per cento), e l'imposta di registro (+619 milioni di euro, +43,3 per cento). Le entrate relative ai "giochi" ammontano invece a 4.453 milioni di euro (+615 milioni di euro, +16 per cento). Infine, le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si sono attestate a 2.952 milioni di euro (-625 milioni di euro, –17,5 per cento) di cui: 1.371 milioni di euro (-252 milioni di euro, –15,5 per cento) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.581 milioni di euro (-373 milioni di euro, –19,1 per cento) dalle imposte indirette. (Com)