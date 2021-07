Bologna: a 95 anni fa arrestare il ladro che le ruba 700 euro dal conto corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Galliera (Bo) hanno denunciato un 46enne italiano, per violazione di domicilio, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato dopo che una signora di 95 anni si era recata in caserma da sola per sporgere una denuncia di furto contro ignoti, perché, analizzando l’estratto contro della sua banca, si era accorta di un paio di movimenti sospetti in uscita dell’importo complessivo di 700 euro che qualcuno, non autorizzato, aveva fatto al suo posto dal bancomat dell’istituto di credito. Analizzando le videocamere di sorveglianza installate all’esterno della banca, i carabinieri della Stazione di Galliera (Bo) hanno scoperto che i prelievi erano stati effettuati da un uomo che aveva un tatuaggio tribale sul braccio. Un dettaglio importante che ha permesso ai militari di risalire all’identità dell’autore del furto, un 46enne italiano, con precedenti di polizia, che era riuscito ad appropriarsi della carta di credito approfittando del rapporto di fiducia che aveva con la vittima, nonché sua vicina di casa.(Ren)