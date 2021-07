Trasporti: Michetti, ieri scene ordinaria follia su Roma-Lido, potenziare i servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I servizi - dice ancora Michetti - devono essere potenziati e incentivati per dare risposte ad un territorio estremamente vasto e per far in modo che la Capitale risponda ad una delle sue tante vocazioni finora non espresse a pieno: il turismo estivo. Ostia e le aree interne - conclude - sono parte integrante di Roma Capitale, con un patrimonio unico al mondo dal punto di vista storico, artistico e culturale. Vorrei un’Amministrazione pubblica che efficentizzi, ampli e curi la mobilità nei luoghi d’interesse, anziché tagliare i collegamenti”, termina Michetti. (Com)