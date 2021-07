Turchia: accelera l’inflazione turca riducendo probabilità taglio tassi di interesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brusco licenziamento avvenuto lo scorso marzo del governatore della Banca centrale, Naci Agbal, da parte di Erdogan ha provocato un crollo della lira turca a seguito dei timori di una non indipendenza dell’istituto di credito centrale dalle politiche di governo. Nel suo mandato di soli quattro mesi, Agbal aveva alzato per tre volte i tassi di interesse, entrando in conflitto con il presidente Erdogan sostenitore invece di una politica monetaria basata su bassi tassi. Il suo sostituto, Sahap Kavcioglu, ha assunto la guida della Banca centrale nel pieno del crollo della lira turca, che a marzo si indebolita di oltre il 15 per cento sul dollaro. In questi mesi Kavcioglu si è impegnato a lavorare per stabilire costi di finanziamento adeguati all'inflazione realizzata e attesa e a mantenere una politica restrittiva fino al raggiungimento dell’obiettivo inflazionistico del 5 per cento. I dati di lunedì mettono il tasso di riferimento della Turchia corretto per l'inflazione all'1,47 per cento e minano anche le precedenti indicazioni di Kavcioglu secondo cui il ritmo degli aumenti dei prezzi probabilmente avrebbe raggiunto il picco ad aprile. La crescita dei prezzi potrebbe accelerare ulteriormente al di sopra del 18 per cento a luglio, secondo diversi osservatori. Un aumento dei prezzi dei servizi pubblici annunciato la scorsa settimana creerà probabilmente una pressione al rialzo sull'inflazione complessiva a luglio. La Turchia ha aumentato il costo dell'elettricità del 15 per cento e i prezzi del gas naturale fino al 20 per cento dal primo luglio. L'inflazione annuale al dettaglio a Istanbul, la più grande città della Turchia, è aumentata del 16,12 su base annua a luglio dal 15,78 per cento del mese precedente. La Banca centrale turca terrà la sua prossima riunione sulla fissazione dei tassi il 14 luglio. (Res)