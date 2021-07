Francia: guardasigilli convocato alla Corte di Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, è stato convocato per il 16 luglio alla Corte di giustizia della Repubblica in vista della sua iscrizione nel registro degli indagati per conflitto di interessi. Lo riferiscono i media francesi citando una fonte vicina al dossier. Secondo la fonte, la convocazione è stata consegnata al guardasigilli durante la perquisizione condotta la settimana scorsa nel ministero della Giustizia. Dupond-Moretti è sospettato di aver approfittato del suo ruolo di ministro per intervenire in alcuni casi seguito quando era ancora avvocato.(Frp)