- Le prossime elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) saranno incredibilmente difficili e si terranno in un ambiente esterno sfavorevole. Lo ha affermato la presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Ella Pamfilova, secondo cui le consultazioni di settembre getteranno le basi per la tornata elettorale presidenziale del 2024. "Guardiamo ben oltre l'orizzonte, almeno fino al 2024, e questo ciclo è oramai arrivato. Le elezioni che stanno arrivando ora, saranno incredibilmente difficili, forse più difficili che mai. E come le condurremo, quali saranno i risultati, quale sarà l'atmosfera, saranno tutte cose che metteremo nel salvadanaio, in vista soprattutto del prossimo ciclo elettorale", ha comunicato Pamfilova durante un briefing con la stampa. Secondo la presidente della Cec, le elezioni si terranno in un ambiente esterno sfavorevole. "Tenendo conto del fatto che molti hanno indicato la Russia come un loro nemico, o comunque rivale, e hanno espresso il desiderio di interrompere le elezioni, il tentativo screditare le elezioni sarà enorme e da tempo si è formato un flusso negativo diretto a quest’obiettivo", ha sottolineato Pamfilova. La presidente della Cec ha aggiunto che sarà importante “sfatare certi miti e bugie per formare un sano ambiente informativo". (Rum)