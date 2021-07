Bosnia: esponente presidenza Dzaferovic, importante l'azione congiunta di Usa e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno congiunto di Stati Uniti e Unione europea per la Bosnia Erzegovina "è di straordinaria importanza". Lo ha detto oggi l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, parlando con i giornalisti al termine dell'incontro a Sarajevo con l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, e la direttrice per Europa e Asia centrale del Servizio di azione esterna dell'Ue (Seae), Angelina Eichhorst. "Torneranno a settembre, sono contento che sia così e che effettuino una mediazione nella soluzione di problemi importanti. Eventuali soluzioni asimmetriche non sono per me accettabili, sono pericolose perché danno diversa legittimità, e quindi forza. Tutti e tre i membri della presidenza devono avere la stessa legittimità ", ha detto Dzaferovic a proposito di eventuali modifiche alla legge elettorale. La presidenza della Bosnia Erzegovina rappresenta la sovranità e la legittimità dello Stato, ha aggiunto. (segue) (Seb)