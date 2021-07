Bosnia: esponente presidenza Dzaferovic, importante l'azione congiunta di Usa e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' molto importante che un gruppo parlamentare lavori e che si costruisca una soluzione che garantisca che la volontà dei cittadini sia rappresentata nei risultati elettorali", ha osservato Dzaferovic. L'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, e la direttrice per Europa e Asia centrale del Servizio di azione esterna dell'Ue (Seae), Angelina Eichhorst, sono oggi in visita a Sarajevo. Secondo quanto riferisce il sito "Klix", i due funzionari hanno avviato degli incontri separati con gli esponenti della presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik, Sefko Dzaferovic e Zeljko Komsic. Gli incontri individuali sono stati seguiti da un incontro congiunto di Palmer ed Eichhorst con i tre membri della presidenza. Al centro della visita sono le condizioni e le proposte per una modifica della legge elettorale nel Paese balcanico. (Seb)